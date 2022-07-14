В Шадринске строят новый корпус геронтологического центра на 100 человек

В Шадринске в рамках национального проекта «Демография» продолжается строительство нового корпуса геронтологического центра «Спутник» на 100 человек Если из федерального бюджета на строительство объекта выделено 285,4 млн рублей, то из областного — только 5,8 млн рублей. под противопожарные резервуары, монтаж железобетонных фундаментов и пожарных резервуаров. В процессе монтаж наружных сетей водоснабжения и канализации, кладка стен и установка плит перекрытия.

«Это важный социальный объект, потому как под присмотром специалистов в действующем корпусе проживают 235 одиноких пожилых людей и инвалидов», - сообщила директор департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Ирина Саблукова.

Шадринский геронтологический центр «Спутник» стал лучшей стационарной организацией социального обслуживания населения в 2021 году. Здесь разработана программа реабилитации для пожилых людей, направленная на повышение продолжительности и качества их жизни.