В Шадринске строят спортивно-игровой комплекс открытого типа

На улице Орджоникидзе в Шадринске появится новая общественная территория, где можно будет поиграть и заняться спортом. Место для спортивно-игровой площадки уже огородили забором. Далее она будет разделена три зоны: детскую — с качелями, песочницей и горками; силовую, где установят многофункциональную раму для тренировок, и для городошного спорта. Планируется установить кольцо для стритбола, футбольные ворота и благоустроить зону отдыха.

Ранее общественная территория была выдвинута на голосование в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», но не смогла набрать нужное количество голосов, уточнили в администрации Шадринска.

Создание детской спортивной тренировочной площадки с зоной отдыха стало возможным благодаря государственно-частному партнерству городской администрации, компании «УГМК» и ООО «Дон».

Тем временем глава города Шадринска Антон Мокан на своей странице в соцсети «Вконтакте» заявил о завершении капитального ремонта привокзальной площади: «Завершаем капитальный ремонт привокзальной площади. В рамках благоустройства заменили асфальт на 9400 кв м проезжей части, обновили бордюры и 1900 кв м тротуаров. Для удобства ожидания общественного транспорта дополнительно установили два остановочных комплекса».

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