В Шадринске учителям физкультуры рассказали, как внедрять биатлон в школьную программу

На семинаре-практикуме встретились учителя физической культуры Шадринска и ближайших муниципальных округов. Педагогам рассказали о том, как правильно проводить урок с применением оборудования в рамках программы «Биатлон в школу — биатлон в ГТО».

«В следующем году планируются изменения в федеральном государственном образовательном стандарте, а именно внесение элементов биатлона в уроки физической культуры», - сообщил инициатор проекта, глава Свердловского регионального отделения общественно-государственного физкультурно-спортивного объединения «Юность России» Юрий Громыко.

По словам Громыко, благодаря компаниям ООО «Форэс» и ООО «Технокерамика» Шадринск стал первым городом в России, школы которого полностью укомплектованы биатлонными комплексами. В дальнейшем предполагается распространить опыт шадринцев на все курганские школы.

«Важно, чтобы ваши ученики принимали активное участие в биатлоне как во время уроков, так и после занятий. От того, как вы будете использовать оборудование, будет зависеть развитие программы в нашем регионе», - добавил депутат областной Думы, руководитель партийного проекта «Детский спорт в Курганской области» Валерий Порубов.

Фото администрации города Шадринска.

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