В Шадринске включат электросирены

В городе Шадринске 5 октября с 10.40 до 10.44 будут кратковременно включены в работу электросирены для передачи сигнала гражданской обороны “Внимание всем!”, по средствам местного радио и телевидения будут переданы речевые сообщения о проведении технической проверки. Это необходимо для проверки состояния готовности региональной системы оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций и проверки технического состояния аппаратуры оповещения и работоспособности электросирен, уточнили в пресс-службе администрации города.

Помните! В Управлении ГОЧС города Шадринска отметили, что в период проведения проверки средств оповещения, населению города Шадринска необходимо соблюдать спокойствие, включить радиотрансляционные точки, радиоприемники, настроенные на местные радиостанции, телевизоры по каналам местных телестудий и внимательно выслушать передаваемое сообщение.

Фото из группы vk.com/shadrinsk.official.

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