В Шадринске впервые дети-сироты участвовали в военно-учебных сборах

Воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, побывали на военно-учебных сборах «Авангард» по начальной военной подготовке. Они прошли на базе Губернаторской шадринской кадетской школы-интерната. Мероприятие организовано по инициативе председателя областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, заместителя губернатора Курганской области по социальной политике Ларисы Кокориной.

Курсанты на смене освоили строевую, медицинскую подготовку. Также для ребят прошли занятия по гимнастике, лёгкой атлетике, рукопашному бою и преодолению препятствий, спортивным играм, плаванию, сборке и разборке оружия и командные испытания. Помимо обучения дети участвовали в спортивных, творческих, интеллектуальных и командных мероприятиях. Мальчики, например, съездили на профориентационную экскурсию на Шадринский автоагрегатный завод и в Шадринский политехнический колледж, побывали в краеведческом музее и на занятиях в Центре русской народной культуры «ЛАД».

В «Авангарде» ребята могут больше узнать о службе в армии, определиться с будущей профессией и найти новых друзей. Подростков в игровой форме обучают новым дисциплинам, поэтому смены проходят легко для детей. Однако они выходят оттуда с жизненным опытом и знаниями.

Все ребята на торжественном закрытии сборов получили дипломы участников. Главное управление социальной защиты населения Курганской области благодарит региональный Департамент образования и науки за предоставленную ребятам возможность проявить и испытать себя.

Информация и фото предоставлены Главным управлением социальной защиты населения Курганской области.