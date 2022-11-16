В Шадринске запустили новую систему городского водоснабжения

Завершение «долгостроя» стало возможным благодаря правительству Курганской области. По поручению губернатора Вадима Шумкова на строительство объекта водоподготовки и водоочистки на головном водозаборе Шадринска из областного и федерального бюджетов было направлено около 341 миллиона рублей.

«Это был долгострой, но благодаря Вадиму Михайловичу Шумкову, новой команде, нашлись деньги на его окончание. И сегодня мы полностью закончили объект. У нас готов резервуар запаса чистой воды на 2400 кубов, который полностью обеспечит безопасность города Шадринска в части водоснабжения. Смонтированная система позволит удалить из воды примеси и привести воду в нормативное состояние. Также построили корпус водоочистных сооружений», - отметил первый заместитель директора департамента строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области Сергей Цуканов.

Система запущена, взяты анализы воды. После того, как качество воды подтвердится, воду подадут в город. Ориентировочно, чистая питьевая вода поступит в дома шадринцев через неделю.

Также благодаря областному правительству в Шадринске завершается затянувшаяся генеральная реконструкция канализационных очистных сооружений. Для этого привлечено более 900 миллионов рублей. До конца года очистные сооружения будут запущены в работу.

«В настоящий момент все строительные работы закончены, ведется заполнение резервуаров, после этого проверяем оборудование и автоматику и начинаем прием стоков», - сказал Сергей Цуканов.

Очистные сооружения – стратегически важный объект для города Шадринска. В изношенном состоянии старые очистные находились более 20 лет и не могли в полной мере выполнять свои функции по очистке воды. Сейчас будут запущены 2 аэротанка – резервуара для очистки стоков биологическим путём на 20 тысяч кубов, что позволит полностью обеспечить потребности города.

Фото с официальной страницы правительства Курганской области в социальной сети «ВКонтакте».

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