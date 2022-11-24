В Шадринске зарегистрирован минимальный уровень безработицы

В Шадринске зафиксирован минимальный уровень безработицы. Вместе с тем продолжает оставаться существующая проблема дисбаланса спроса и предложения рабочей силы, то есть, когда число свободных вакансий превышает количество граждан, зарегистрированных в качестве безработных.

Об этом на совещании, где обсуждались вопросы занятости трудоспособного населения и подготовки кадров для реального сектора экономики, заявил заместитель директора городского Центра занятости населения Артем Сычугов.

О подготовке студентов для предприятий города выступил директор Шадринского политехнического колледжа Михаил Харлов, который утверждает, что возглавляемое им учебное профессиональное учреждение тесно взаимодействует с местными предприятиями.

«Студенты проходят производственную практику непосредственно в цехах, учатся работать под руководством опытных наставников, а после окончания колледжа могут трудоустроиться на предприятия», - заявил Харлов.

В завершении участники совещания обсудили дальнейшие планы профориентационных мероприятий и вопросы взаимодействия городской власти, учебных заведений и предприятий Шадринска.

Фото администрации города Шадринска.

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