В Шадринске завершается благоустройство общественных пространств

В Шадринске продолжается благоустройство и победителя всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства в малых городах – сад имени Кельдюшева. Центральный городской парк уже начал приобретать современный облик: установлена новая танцплощадка, обустраиваются пешеходные дорожки, а по периметру заменяется ограждение. Кроме того, начинают появляться инсталляции и малые архитектурные формы, сообщает департамент строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

Лидер рейтингового голосования Шадринска в 2021 – мостик через реку Канаш теперь обновлён. Надёжная конструкция позволяет жителям посёлка Хлызово безопасно переходить на другой берег. К мостику ведут пешеходные дорожки, которые тоже получили вторую жизнь благодаря новому асфальту. Для комфортной переправы в тёмное время суток и прогулок здесь установлены опоры освещения и подключены к электричеству.

Завершен и первый этап благоустройства в парке «Гагаринский», который появился в сосновом бору по улице Ефремова между улицами К. Либкнехта и Гагарина. Площадку для выгула собак реконструировали и дополнили новым оборудованием и оградили. В ближайшее время в парке установят тренажеры, малые архитектурные формамы и освещение. При проектировании специалисты АО «Кургангражданпроекта» учитывали особенности местной природы для сохранения живописного места.

Фото предоставлены департаментом строительства, госэкспертизы и ЖКХ Курганской области.

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