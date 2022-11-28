В Шадринске завершился ежегодный муниципальный этап шахматного турнира

В стенах школы №2 в минувшую субботу прошел семейный фестиваль «Папа + мама + школа + я = шахматная семья», который традиционно проходит в рамках проекта «Интеллектуал Зауралья». Он направлен на развитие интеллектуальных способностей детей при помощи настольной игры.

В соревнованиях приняли участие команды из трех общеобразовательных школ города: 2 команды лицея №1, команда школы №2 и команда школы №20. Организаторы мероприятия – местное отделение партии «Единая России» и отдел образования администрации города.

По итогам борьбы судьи определили победителей. В личном зачете среди детей лучшим стал Игорь Машуков из лицея №1, среди пап – Дмитрий Машуков, лицей №1, среди мам – Татьяна Хрусталева, школа №2. Среди учителей победу одержала Елена Черепанова из лицея №1.

В командном зачете первое место заняла команда лицея №1: семья Машуковых и учитель Светлана Злагода, 2 место - команда школы №2: семья Андреевых-Хрусталевых и учитель Мария Беляева, 3 место – команда школы №20: семья Бахаревых.

Победителям и призерам вручили кубки, медали и дипломы от «Единой России», а также грамоты отдела образования и сладкие призы.

15 декабря семья Машуковых и Светлана Злагода будут представлять Шадринск на региональном уровне. Финал фестиваля состоится в селе Глядянское.

По информации администрации Шадринска.

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