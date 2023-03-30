В шадринских реках поднимается уровень воды

Глава города Шадринска Антон Мокан провел заседание КЧС и заслушал представителей всех ответственных служб, организаций и учреждений, задействованных в безаварийном пропуске весеннего половодья, сообщает пресс-служба администрации города. На совещании озвучили прогноз уровня воды в реках и проанализировали готовность сил и средств.

В виду резкого повышения температуры воздуха, Канаш и Исеть уже поднялись. Информация об уровне воды в реках в ежедневном режиме размещается на сайте администрации города Шадринска и будет дублироваться в социальных сетях.

«Ожидаемый уровень воды в реке Исеть будет близок к средним многолетним значениям - 160 см, максимальный уровень воды по предварительному прогнозу - 229 см», - доложил главе начальник Управления ГОЧС города Шадринска Владимир Ионин. Неблагоприятным показателем для реки Исеть является 340 см, опасный уровень воды – 375 см. Прогноз будет скорректирован исходя из погодных условий.

Члены комиссии отчитались перед главой Шадринска каждый по своему направлению. Было озвучено, что спланированы все эвакуационные мероприятия, подготовлены пункты временного размещения, предусмотрены спецтранспорт для перевозки людей и грузов, а также техника для пропаривания замерзших труб ливневой канализации. О готовности сил и средств на комиссии доложили также руководители экстренных служб, коммунальных, дорожных и ресурсоснабжающих организаций, управляющих компаний. В эти дни ведется проверка работоспособности водоспусков, запорной арматуры, обследование технического состояния водозащитных дамб, информационная работа с населением.

Фото с официальной страницы администрации Шадринска в социальной сети «ВКонтакте».

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