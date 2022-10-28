В шадринском Центре «Лад» обновляют крыльцо и площадку у входа

В здании шадринского Центра русской народной культуры «Лад»обновляют центральную входную группу.

На крыльце уложена керамогранитная плитка, идет бетонирование площадок и ступеней. Площадка вокруг центрального крыльца уже выложена тротуарной плиткой. В планах работы по обновлению цоколя и полная замена старой крыши, сообщили в администрации города Шадринска.

Отметим, что ремонт Центра «Лад» проходит в рамках государственной программы Курганской области «Развитие культуры Зауралья».В администрации города заявили, что работы идут по графику и должны завершиться до 10 декабря.

Раннее «Новый мир» писало благоустройстве территорий возле соцобъектов Шадринска. Здесь приступили к возведению тротуаров и опор освещения возле недавно отстроенного детского сада. Глава города Антон Мокан пообещал выполнить все работы до конца года.

«Стараемся благоустраивать территории комплексно», - сообщил в личном аккаунте социальной сети «Вконтакте» Антон Мокан.

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