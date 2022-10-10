Новый мир
Курган 9o
Курс ЦБ:$62,3160,80
16+
Версия для слабовидящих

В Шадринском округе возведут ФАП и амбулаторию

Общая стоимость зданий может составить 12 миллионов рублей.

10 октября, 2022 - 19:30

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения сразу в двух селах Шадринского муниципального округа Курганской области   будут возведены новые модульные здания фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории.

Заключены контракты на поставку, установку,  монтаж и оснащение  модульных зданий амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта в с. Красная Нива и в  с. Глубокое Шадринского муниципального округа.

Общая стоимость    возводимых зданий  составит   около 12 млн рублей. Участки под   установку и монтаж   зданий   подготовлены, переданы подрядчику, который в ближайшее время приступит к выполнению  работ. Срок окончания  работ  - 20 декабря 2022 года.

«Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту Шадринской центральной районной больницы. В настоящее время ведутся работы по ремонту терапевтического отделения и входных групп. Капитальный ремонт кровли здания стационара уже завершен», - констатировал руководитель медицинской организации Дмитрий Клюш.

Однако в текущем году в Шадринске завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории городской поликлиники. Больница пополнилась 7 автомобилями для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

А в селе Красная звезда в здании врачебной амбулатории в настоящее время проходит капитальный ремонт. Капитальный ремонт проходит и во врачебной амбулатории в селе Ольховка.

 

Читайте наши новости также в "Одноклассниках""Вконтакте" и на телеграм-канале.

10 октября, 2022 - 19:30

Комментарии

Общество
Все новости рубрики Общество