В Шадринском округе возведут ФАП и амбулаторию

Благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения сразу в двух селах Шадринского муниципального округа Курганской области будут возведены новые модульные здания фельдшерско-акушерского пункта и амбулатории.

Заключены контракты на поставку, установку, монтаж и оснащение модульных зданий амбулатории и фельдшерско-акушерского пункта в с. Красная Нива и в с. Глубокое Шадринского муниципального округа.

Общая стоимость возводимых зданий составит около 12 млн рублей. Участки под установку и монтаж зданий подготовлены, переданы подрядчику, который в ближайшее время приступит к выполнению работ. Срок окончания работ - 20 декабря 2022 года.

«Кроме того, продолжаются работы по капитальному ремонту Шадринской центральной районной больницы. В настоящее время ведутся работы по ремонту терапевтического отделения и входных групп. Капитальный ремонт кровли здания стационара уже завершен», - констатировал руководитель медицинской организации Дмитрий Клюш.

Однако в текущем году в Шадринске завершился капитальный ремонт врачебной амбулатории городской поликлиники. Больница пополнилась 7 автомобилями для доставки пациентов в медицинские организации, медицинских работников до места жительства пациентов, а также для перевозки биологических материалов для исследований, доставки лекарственных препаратов до жителей отдаленных районов.

А в селе Красная звезда в здании врачебной амбулатории в настоящее время проходит капитальный ремонт. Капитальный ремонт проходит и во врачебной амбулатории в селе Ольховка.

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