В Шадринском районе отметят 205-летие со дня рождения архимандрита Антонина

На базе Спасо-Преображенского храма села Батурино Шадринского района Курганской области 23 августа пройдёт фестиваль «Батуринская святыня».

Как отметили в управлении культуры региона, Спасо-Преображенский храм села Батурино является одной из самых ранних каменных построек на территории Курганской области. Храм имеет культурное, историческое и мемориальное значение.

25 августа 2022 года исполняется 205 лет со дня рождения уроженца села Батурино архимандрита Антонина (Капустина), представителя славного священнического рода Капустиных, выдающегося русского церковного деятеля, учёного, дипломата, археолога, историка, религиозного писателя, начальника Русской духовной миссии в Иерусалиме в 1869 – 1894 годах. Его достижения играют важную роль в укреплении духовно-нравственных ценностей современного российского общества.

В этот день на главной сцене выступят: Заслуженный артист РФ Михаил Цирюльник, Зауральский оркестр народных инструментов, лучшие хоровые коллективы Курганской области, солисты Курганской филармонии и Зауральский ансамбль песни и танца.

Весь день на разных тематических площадках будет проходить выставка-ярмарка. Планируется, что в выставке примут участие более 30 мастеров из муниципальных районов, которые представят изделия из бересты, резьбы по дереву, текстиля, вышивки и гончарного ремесла, сообщает vk.com/upravleniekultury45.

На фестивале можно будет посмотреть этнографические экспозиции: мастерская ремесленника и женский кут, познакомиться с традиционными зауральскими ремёслами. Все желающие смогут принять участие в мастер-классах и приобрести понравившиеся сувениры.

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