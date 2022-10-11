В Шадринском театре открыли 126 театральный сезон

Первым спектаклем в новом сезоне стала история одного несостоявшегося подвига - «Спасти камер-юнкера Пушкина по пьесе Михаила Хейфеца, режиссёра Олега Сологубова. Спектакль, который проник в сердце каждого зрителя. Герой спасал Пушкина. А заодно и себя. И немножко всех нас. На финальном поклоне зал утонул в бурных овациях! Публика благодарила артистов за чудесный вечер!

После спектакля прозвучали многочисленные поздравления с открытием сезона и слова благодарности от официальных лиц города и области. Прямо на сцене прошло вручение членских билетов в Союз театральных деятелей Российской Федерации. Принятым в СТД «новобранцам» их вручила Председатель Курганского регионального Отделения СТД РФ Оксана Кириевская. Директор театра Дмитрий Беляев смог поздравить всех присутствующих с прекрасным открытием театрального сезона. Представил новых молодых артистов, пополнивших труппу. А также представил шадринской публике и новое художественное руководство - главного режиссёра ШДТ с этого сезона - Антона Елисеева и главного художника Антона Бледных.

В Шадринском драматическом театре пообещали, что новый сезон будет наполнен для зрителей множеством ярких и радостных событий.

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