В Шадринском университете побывали педагоги из Узбекистана

В Шадринском педуниверситете работает делегация преподавателей вуза из Узбекистана. Между ШГПУ и Термезским пединститутом заключено соглашение о сотрудничестве, причём не только в плане повышения квалификации преподавателей, но и участия в международных научно-практических конференциях и конкурсах.

Гости из Узбекистана – преподаватели русского языка и литературы. Изучая исследовательские и образовательные практики современного вуза в России, они могут почерпнуть методики преподавания и затем использовать их в своей работе. Параллельно происходил не только обмен опытом, но и их знакомство с культурой России, культурный обмен между двумя странами.

"Слушаем лекции, присутствуем на практических занятиях, - говорит участник делегации из Узбекистана Тахир Абзаиров. – Берём на вооружение инновационные технологии, которые здесь применяются и обязательно поделимся этим опытом с преподавателями у себя на родине".

2023 год объявлен в Узбекистане годом изучения русского языка.