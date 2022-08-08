В Шадринской больнице продолжается капитальный ремонт

В рамках реализации региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения в Шадринской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт помещений лечебного корпуса. Ранее в ЦРБ капитально отремонтировали кровлю и здание лечебного корпуса детского отделения, третий этаж лечебного корпуса и поликлинику №3. Помимо этого работники провели замену лифтового оборудования и установили цифровой флюорограф и четыре автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи.

Подрядчик уже выполнил работы по демонтажу внутренней отделки и перегородок и ведёт установку новых пластиковых окон. Также выполняются работы по устройству входных групп, навесов и бетонной отмостки. Помимо этого на завершающей стадии сейчас работы по капитальному ремонту кровли.

В этом году в Шадринске завершился ремонт основного трёхэтажного корпуса городской поликлиники на ул. Михайловской, 182. Там заменили крышу, окна, двери, инженерные сети и произвели внутреннюю отделку. Теперь в здании размещены централизованная клиническая лаборатория, дневной стационар и отделение реабилитации. В корпусе по улице Орджоникидзе, 2 оборудовали пандус и обновили входную группу с крыльцом. Отремонтировали медицинские кабинеты. В корпусе поликлиники по адресу Михайловская, 64 сделали новый козырек, заменили окна и двери, пожарные выходы, а также обновили входную группу. В больнице скорой медицинской помощи обновили крышу.

По поручению Вадима Шумкова работы по модернизации медучреждений проводятся комплексно – с благоустройством прилегающих территорий, чтобы при необходимости был удобный подъезд к учреждениям здравоохранения.

На данный момент в Шадринском округе капитально ремонтируют сразу несколько медучреждений. В их числе амбулатория в селе Ольховка, расположенная в здании, где работал основатель санитарной службы в России Иван Моллесон и амбулатория в селе Красная Звезда. Еще в этом году планируется установить новый модуль врачебной амбулатории в селе Красная Нива, а новый модульный ФАП появится в селе Глубокое. В планах на 2023 год – проведение капитального ремонта фельдшерско-акушерского пункта в селе Мыльниково.

По информации департамента здравоохранения Курганской области, фото пресс-службы Правительства Курганской области

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