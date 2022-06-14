В Шадринской ЦРБ приступили к капитальному ремонту лечебному корпусу №1

В рамках региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения начались масштабные работы по капитальному ремонту здания лечебного корпуса № 1. В данном корпусе расположены отделение неврологии, отделение анестезии-реанимации, терапевтическое отделение, диализный центр.

В настоящее время работники подрядной организации приступили к разборке старого кровельного покрытия (шифера), разборке устаревших стропил и обрешетки. Параллельно ведется монтаж новых элементов конструкции. Контракт на выполнение работ по капитальному ремонту кровли заключен с ООО «Строй-Гарант+».

Следующим этапом капитального ремонта будут установка современных пластиковых окон во всех помещениях, замена дверей и входных групп в здание, установка пандусов для маломобильных групп. Подрядчиком этих работ выступает ООО «Производственно-коммерческая фирма «Строительно-монтажное управление № 3».

Срок завершения этих работ в соответствии с контрактами – 31 августа 2022 года.

Также объявлен аукцион по определению подрядчика на ремонт внутренних помещений первого корпуса. Ремонт помещений будет поэтапным.

Поэтому руководство больницы вынуждено было обратиться к пациентам и работникам лечебного учреждения с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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