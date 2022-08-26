В Шадринской поликлинике завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории

По личному поручении губернатора Курганской области Вадима Шумкова, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения ведется активная работа по укреплению системы здравоохранения, в том числе по улучшению условий оказания медицинской помощи.

Так, завершен капитальный ремонт врачебной амбулатории Шадринской поликлиники.

В ходе капитальных ремонтных работ установлены новые окна и двери, произведен ремонт стен и потолков, заменены полы. Также выполнен капитальный ремонт систем отопления, электроснабжения, установлено сантехническое оборудование, произведена установка пандуса, осуществлен ремонт центрального входа, запасного выхода с козырьком.

Также установлена система пожаротушения и пожарной сигнализации.

Напомним, капитальный ремонт врачебной амбулатории стартовал в начале июня этого года. Отремонтированные помещения подрядчик обязан был сдать в эксплуатацию к 31 августа, но благодаря самоотверженности строителей реставрация поликлиники произошла несколько раньше.

Источник фото: департамент здравоохранения Курганской области.