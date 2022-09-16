В шадринской школе открыли мемориальную доску погибшему спецназовцу Росгвардии

Память военнослужащего спецназа Росгвардии Ярослава Симакова, погибшего при выполнении задач в ходе специальной военной операции, увековечили всредней общеобразовательной школе №8 города Шадринска, в которой он учился.

В церемонии приняли участие представители вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Курганской области, руководство, преподаватели и учащиеся образовательного учреждения, родные и близкие павшего героя, его друзья и общественники.

Пресс-служба Управления Росгвардии по Курганской области сообщает, чтона торжественном митинге погибшего росгвардейца вспоминали как отзывчивого и инициативного человека, готового всегда прийти на помощь.

Почетное право открыть памятную доску было предоставлено сотруднику подразделения вневедомственной охраны Росгвардии и представителю Шадринской городской общественной организации воинов «Феникс».

Участники мероприятия возложили цветы и почтили память героя минутой молчания.

Ранее памятную доску ефрейтору Симакову открыли на стене Шадринского политехнического колледжа, выпускником которого он являлся.

Справочно:

Ярослав Андреевич Симаков родился в Шадринске 5 июля 2000 года. В 2016 году окончил школу №8 и поступил в Шадринский политехнический колледж. После его окончания в 2020 году был призван в армию, и свой дальнейший путь связал со службой Отечеству.

Ефрейтор Симаков скончался от полученного смертельного ранения 18 мая 2022 года, с честью и до конца выполнив свой воинский долг. Указом Президента Российской Федерации награжден орденом Мужества (посмертно). Также родным героя вручен высший знак доблести спецназовца Росгвардии – краповый берет.

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