В Шатрово строители продолжается капремонт Дома культуры и детского сада

В селе Шатрово продолжается капитальный ремонт социальных объектов – районного Дома культуры и детского сада № 2. Напомним, что в декабре 2021 года губернатор Вадим Шумков по итогам рабочей поездки в окружной центр поручил отремонтировать местный ДК и детское учреждение. Накануне ход строительных работ по поручению главы региона проконтролировала заместитель губернатора по социальной политике Лариса Кокорина.

На капитальный ремонт ДК, по информации правительства области, привлечено более 24 миллионов рублей. К этому моменту на Доме культуры заменена крыша, новое оформление получил фасад здания, к тому же его утеплили. К ДК подвели новый водопровод и канализацию. Внутри здание также претерпело изменения – проведена перепланировка помещений с учетом потребностей сегодняшнего дня. К этому моменту в Доме культуры идут отделочные работы.

В детском саду №2, на ремонт которого из региональной казны потратят около 17 миллионов рублей, заменена кровля и оконные блоки. Внутри здание строители отремонтировали пищеблок и прачечную, установили новую вентиляцию и электрооборудование. В детском саду полностью заменили пожарную сигнализацию, установили новый лестничный марш на второй этаж и перестроили несущую стену. Внутренняя отделка помещений также завершена.

Сейчас подрядчик ведет работы по благоустройству территории детского сада. В частности, заменена ограда, появились малые архитектурные формы на игровых площадках.

Открыть полностью обновленное дошкольное учреждение, которое будут посещать 80 детей, планируется до конца текущего года.

По информации правительства Курганской области.

Фото газеты «Сельская новь» и регионального департамента образования и науки.

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