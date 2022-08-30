В Шатровском округе на минувшей неделе к уборке урожая приступили все хозяйства

На минувшей неделе к уборке смогли таки приступить все хозяйства Шатровского муниципального округа. На 29 августа убрано зерновых и зернобобовых 27 % от плана, сообщает областной департамент АПК.

Организованно ведут жатву полеводы крестьянско-фермерского хозяйства Грехов А.В. Здесь предстоит убрать зерновых и зернобобовых на площади 3463 га. На сегодняшний день убрали в полном объеме горох с 350 га при урожайности 30,3 ц/га, начали уборку ячменя – 240 га, намолоты радуют в среднем на круг получают по 49 ц/га., ржи убрали с площади 150 га, при урожайности 37,3 ц/га. Полным ходом идет уборка пшеницы.

«На 29 августа пшеницы убрали с 770 га при урожайности 35 ц/га, -., - урожай нынешнего года не плохой, качество зерна хорошее. Колос полный, налитой. Главное, без потерь собрать урожай, и это зависит теперь в основном от природы, лишь бы не преподнесла свои сюрпризы. С 10 сентября планируем приступить к уборке картофеля, хотя больших урожаев не ожидаем. Дождей было мало. А так, условия работы с прежними сравнить даже нельзя. Комбайны полностью автоматизированы. В кабине – комфорт: ни пыли, ни шума», - рассказал агроном крестьянско-фермерского хозяйства Антон Бычков.

На сегодня в хозяйстве убрано зерновых и зернобобовых 43 % от плана, семян заложено 3000 центнеров начали готовить почву под будущий урожай. Зяби вспахано – 600 га.

Фото департамента АПК Курганской области.