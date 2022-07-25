В Шатровском округе продолжается капитальный ремонт местной больницы

По личному поручению губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Шатровской центральной районной больнице продолжается капитальный ремонт. Для удобства и комфорта пациентов и медицинского персонала больницы отремонтируют помещения стационара. Демонтажные работы уже подходят к завершению. По итогам электронного аукциона на выполнение ремонтных работ заключен контракт с ООО «Терминал С» на сумму 2,65 миллионов руб.

Обновят и другие отделения больницы. Документы для объявления электронного аукциона на капитальный ремонт в части замены оконных блоков в помещениях скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, терапевтического и хирургического отделений и иных помещений на сумму 2,8 млн рублей уже переданы в ГКУ «Центр закупок и бухгалтерского учета Курганской области».

«Положительные перемены по совершенствованию оказания первичной медико–санитарной помощи в Шатровском муниципальном округе Курганской области продолжатся. В 2025 году планируется приобретение и монтаж модульных зданий фельдшерско –акушерских пунктов в селах Кондинское и Камышевка», - сообщила руководитель Шатровской центральной районной больницы Евгения Дмитришина.

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.