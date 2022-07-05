В Шатровской ЦРБ открыли детское поликлиническое отделение

Огромным событием прошлой недели в Шатровской центральной районной больнице стало открытие детского поликлинического отделения, ремонт которого был начат в прошлом году в рамках Программы модернизации первичного звена здравоохранения. Теплыми словами встретили маленьких посетителей исполняющий обязанности главного врача Евгения Дмитришина и глава Шатровского муниципального округа Леонид Рассохин. Шадринская центральная районная больница получила подарки и «сама не осталась в стороне» - всем посетителям были вручены шарики, гематоген и витаминки.

На этом позитивные перемены в Шатровской центральной районной больнице не закончились. 28 июня объявлен электронный аукцион на капитальный ремонт помещений стационара в здании Шатровской центральной районной больнице. В рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения планируется выполнить работы по отделке потолка и стен, замене дверей и пола коридора стационара, где находятся кабинеты УЗИ, флюорографии и рентгенологии.

В больнице завершились и работы по частичной замене окон.

«На сегодня в работе остается проектно-сметная документация на капитальный ремонт помещений Шатровской центральной районной больницы в части замены оконных блоков в помещениях скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, терапевтического и хирургического отделения, и иных помещений, которая находится на госэкспертизе», - рассказывает главврач Шатровской центральной районной больницы Евгения Дмитришина .

По информации департамента здравоохранения Курганской области.

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