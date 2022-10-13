В Шатровской ЦРБ продолжается ремонт стационара. Он завершен уже на 80%. Сейчас в больнице ремонтируют коридоры. Подрядчик планирует закончить работы до конца октября. Провести ремонт в больнице, напомним, поручил губернатор Вадим Шумков.

«Для удобства и комфорта как пациентов, так и медицинских работников в больнице проходит капитальный ремонт по замене оконных блоков в помещениях скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, терапевтического и хирургического отделения и других помещений», - сообщила представитель Шатровской центральной районной больницы Евгения Дмитришина.

По словам сотрудника, в текущем году в больницу поставлено 3 легковых автомобиля.

Напомним, капитальный ремонт Шатровской районной больницы, который проводится по программе модернизации первичного медицинского звена, обойдется областному бюджету в 2,6 млн рублей.

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