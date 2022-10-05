В Щучанском округе открыли центр для одарённых детей «Созвездие»

В селе Чумляк Щучанского муниципального округа сегодня, 5 октября, открылся образовательный центр одарённых детей и молодёжи «Созвездие».

Участие в торжественной церемонии приняли представители правительства области и сенатор Сергей Муратов, который подчеркнул, что главное богатство России – молодёжь, от уровня подготовки которой зависит будущее страны.

Губернатор Вадим Шумков осмотрел учебные классы, где ребятам предстоит заниматься по направлениям: наука, искусство, спорт. Закуплено всё необходимое оборудование, литература, спортивный инвентарь, музыкальные инструменты. На территории есть спортивный зал и открытые площадки с тренажёрами, баскетбольными щитами, полем для футбола и хоккея. За год здесь будут проходить обучение около тысячи одарённых детей со всей области.

Комплекс отдыха и развития в Чумляке работает круглогодично. Смены длятся от 5 до 14 дней. Наш корреспондент Константин Сапунов, который сегодня работает в Щучанском округе, передаёт, что во время заседания попечительского совета глава региона предложил сделать смены по 21 дню. Также принято решение в следующем году капитально отремонтировать восемь оздоровительных лагерей.