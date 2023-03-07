В щучанской гвардейской реактивной артиллерийской бригаде поздравили жен военнослужащих

Сегодня, 7 марта, в Щучанском округе в 232-й гвардейской реактивной артиллерийской Пражской Краснознаменной ордена Суворова бригаде с 8 Марта поздравили жен военнослужащих и вручили им подарки от губернатора Курганской области Вадима Шумкова.

От имени главы региона женщин с праздником поздравила начальник главного управления социальной защиты населения Курганской области Елена Ситникова.

«…Весной все ждут чуда, также как и в Новый год, но многон зависит от нас... Конечно, женщина мудрая отличается большим терпением, поэтому я вам желаю терпения, желаю веры, надежды, любви и, конечно, закружиться в крепких мужских объятиях ваших близких, которые обязательно вернутся, потому что вы, как ни кто другой, умеете ждать. Счастья вам, милые женщины», - сказала Елена Ситникова.

Для гостей мероприятия состоялся праздничный концерт. Как сообщили в пресс-службе главы региона, прозвучали песни артистов Курганской областной филармонии в исполнении Павла Базанова, Николая Горланова и других.