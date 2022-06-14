В Щучье открыли один из самых современных в УрФО мельничных комплексов

В Щучье дали старт работе второй очереди одного из самых современных в УрФО мельничных комплексов. Губернатор Вадим Шумков 9 июня посетил АО «Муза» и пообщался с рабочими.

«Объём инвестиций - порядка 3 млрд рублей. Создано 90 новых рабочих мест. Следующим ждём скорое открытие передового семеноводческого производства в Чумляке», - написал Вадим Шумков в своём телеграм-канале.

Как рассказал главе региона председатель Совета директоров ОАО «АПО «Муза» Николай Кравченко, запуск второго современного мельничного комплекса позволил существенно увеличить мощности предприятия, объем переработки зерна вырос вдвое с 250 тонн в сутки до 500 тонн.

Мельничный комплекс состоит из нескольких отделений: в первом формируют партию и задают качество готовой продукции, во втором – происходит зерноочистительный процесс, сообщили в пресс-службе главы региона. Как отметил директор по развитию Илья Кравченко, при очистке зерна убираются все примеси, которые должны быть исключены для получения высококачественной продукции.

После очистки зерно поступает в размольное отделение, где идёт сортировка муки по сортам и фасовка. Хранится продукция на автоматизированном складе.

Лаборатория оснащена по последнему слову техники. Высокая степень автоматизации и лучшее оборудование, в том числе российское, на которое активно переходит «Муза», а также создание достойных условий труда делают предприятие всё более конкурентоспособным и одним из крупнейших в округе. К примеру, программное обеспечение мельничного комплекса полностью российского происхождения, а в котельной установлено оборудование, произведенное в Санкт-Петербурге. Продукцию «Муза» реализует не только в Курганской области, налажены рынки сбыта в российские города-миллионники.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.