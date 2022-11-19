В Щучье женщина хотела упечь за решетку супруга, а сядет сама

По информации Следственного комитета Российской Федерации по Курганской области, на основании документов, собранных Комитетом, в отношении жительницы города Щучье вынесен приговор. Женщина признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.306 УК РФ - заведомо ложный донос с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления.

По данным следствия, женщина, действуя на почве возникших в ходе ссоры личных неприязненных отношений, обратилась в правоохранительные органы и сообщила о якобы совершенном в отношении нее супругом преступлении. При этом заявительница была предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложный донос. Следователями был проведен комплекс мероприятий, направленный на установление обстоятельств случившегося, в ходе которых факт совершения преступления в отношении женщины не подтвердился.

Свою вину женщина признала и в содеянном раскаялась, однако это не спасло ее от приговора - ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев.