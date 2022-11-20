В школах Курганской области начали преподавать начальную военную подготовку

По субботам количество учащихся Садовской средней общеобразовательной школы Кетовского района Курганской области увеличивается. В этот день сюда на желтых автобусах подвозят старшеклассников из соседних Шмаковской и Пименовской школ. Вместе с садовцами они проходят новый для современных детей курс - «Начальная военная подготовка».

- Курс НВП организован по инициативе губернатора Курганской области Вадима Михайловича Шумкова. Он является продолжением учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности». Программа курса НВП полностью практикоориентирована. Каждый раздел курса включает в себя основы военной подготовки, - рассказала «Новому миру» директор Садовской средней общеобразовательной школы Юлия Степанова.

Педагогический коллектив считает возврат в школьную программу курса НВП очень своевременным. В Курганской области не стали ждать начала нового учебного года, когда курс будет внедрен по всей России, и начали преподавать его со второй четверти нынешнего года.

- Эта тема сейчас крайне актуальна. Она важна для нас, педагогов, и вызывает большой интерес у учащихся, - указала Юлия Степанова.

На уроках НВП ребятам прививают навыки поведения при чрезвычайных ситуациях, оказания первой медицинской помощи и другие умения, которые помогут выжить им самим и спасти жизнь попавшему в беду человеку.

Николай Волков.

Фото Николая Пушилина.