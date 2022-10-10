В школах Курганской области по поручению губернатора Шумкова возобновят уроки НВП

В школах Курганской области по поручению Вадима Шумкова возобновят уроки начальной военной подготовки. Об этом губернатор сообщил в своем телеграм-канале силаVправде (V. Шумков).

В департаменте образования и науки рассказали, что в настоящее время по поручению главы региона ведется разработка спецкурса для обучающихся 10 классов и первокурсников, получающих среднее профессиональное образование.

Курс станет дополнением к программе ОБЖ. Первые уроки начнутся уже в ноябре. Акцент будет сделан на практическую часть занятий. Ребята пройдут тактическую и огневую подготовку, посетят занятия по радиационной, химической и биологической защите, а также отработают навыки оказания первой медицинской помощи.

По поручению губернатора с 2023 года все военно-учебные сборы для десятиклассников будут проходить на базе специализированного лагеря «Авангард-Чумляк», созданном на базе комплекса отдыха и развития «Чумляк» в Щучанском округе. Благодаря современному оборудованию, которым оснащено учреждение, ребята будут отрабатывать полученные знания на практике.

Занятия могут проводить курсанты Курганского пограничного института ФСБ России, действующие военнослужащие и ветераны силовых структур.

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