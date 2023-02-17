В Шумихе благоустроят центр города

Об этом сообщил губернатор Вадим Шумков в своем телеграм-канале.

«Будет создана комфортная прогулочная территория. С учётом того, что за последние три года полностью обновили центральный парк, расположенный рядом, центр городка станет комфортным для прогулок, отдыха и занятий спортом. Дай Бог», - написал Вадим Шумков.

В прошлом году в Шумихе был запущен водозабор. Финансирование составило почти 120 млн. рублей. В этом году будет сделан ремонт Дома культуры. Финансирование также доведено. Достраивается Центр культурного развития с обустройством прилегающего стадиона. На эти цели выделено порядка 150 млн рублей. Отремонтируют несколько муниципальных дорог. В этом году будет заключен контракт на ремонт почти 10 км региональных дорог, проходящих по городу.

«Средства бюджета 2024 года, но работы могут выполняться в этом году полностью либо частично. Все зависит от гибкости заказчика и готовности подрядчика. Порекомендуем постараться. Развиваемся. И очень быстро», - отметил губернатор.