В Шумихе дом матери военнослужащего подключили к природному газу

По поручению главы региона Вадима Шумкова в муниципальных округах продолжается работа по поддержке семей мобилизованных. 11 октября в Шумихе дом матери военнослужащего Ирины Яковлевны подключили к природному газу.

Специалисты Шумихинского центра социального обслуживания населения собрали информацию о нуждах семьи, после чего вне очереди сотрудники ремонтно-эксплуатационной службы Шумихинского района филиала в Шадринске предприятия «Газпром газораспределение Курган» запустили газ в систему.

Также на прошлой неделе была оказана помощь родителям мобилизованного жителя города Шумихи в уборке огорода.

Кроме того, для мобилизованных жителей Курганской области за счет региона оплачено все первичное снаряжение, одежда и экипировка. 17 октября губернатор Вадим Шумков лично встретился с мобилизованными в Елани, ребятам был доставлен очередной гуманитарный груз от правительства области.

Напоминаем семьям мобилизованных, которым нужна срочная материальная помощь или консультация по вопросам предоставления социальных услуг, а также медицинской, психологической, педагогической, юридической, социальной помощи, телефоны.

- 8(3522) 23-11-90 (круглосуточно);

- 8(908)006 72 40 (круглосуточно);

- 8(3522) 44-74-33 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00);

- 8(3522) 44-17-70 (в будние дни: с 9:00 до 13:00, с 14:00 до 18:00), главное управление социальной защиты населения Курганской области.

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