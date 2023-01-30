В Шумихе открыли Центр детских инициатив

В Шумихинской школе №4 открылся Центр детских инициатив «Действуй». У школьников появились новые возможности для проведения тематических вечеров, создания и реализации проектов, сообщает Молодёжный портал Зауралья prospekt45.

Директор школы Марина Смирнова рада открытию новой площадки на базе школы для активных школьников: «Надеюсь, что он станет центром притяжения обучающихся, где можно отдохнуть, пообщаться, научиться неформальному общению, высказать свои идеи, придумать креативные проекты».

В Центре детских инициатив для продуктивных «мозговых штурмов» для школьников приобрели яркую, современную мебель: столы-трансформеры и стулья с пюпитром, мягкую мебель, стеллаж с двигающимися магнитно-маркерными досками, а также новое оборудование: ноутбуки, фотоаппарат и телевизор. Создание Центра позволит реализовать волонтёрскую деятельность, мероприятия гражданско-патриотического, социального, общекультурного и профилактического направлений.

Фото Молодёжного портала Зауралья prospekt45.

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