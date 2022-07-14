В Шумихе строят станцию подготовки питьевой воды за 100 миллионов рублей

В Шумихе возводят станцию, которая обеспечит качественной питьевой водой более 17 тысяч жителей города. Готовый объект оценили более чем в 100 миллионов рублей. Станция будет давать городу в сутки 1500 кубометров воды. Предполагается, что она будет соответствовать санитарно-гигиеническим требованиям.

Объект планируют сдать к концу 2022 года. К настоящему моменту здесь выполнено 36% запланированных работ. В частности, завершены работы по установке резервуара объемом 500 м3, установлен каркас здания водоподготовки, монтируется ограждение.

«В прошлом году были построены сразу две подобные станции в Лебяжье и Шатрово. Меньше чем за год нам удалось с нуля поставить станции, которые обеспечили чистой питьевой водой жителей этих населенных пунктов. Сейчас на очереди объект в Шумихе, который также направлен на улучшение условий жизни и здоровья горожан», - подчеркнула директор департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Ирина Саблукова.

Водоснабжение в Шумихе многие годы идет из скважины. Анализы составы воды показывают, что она не имеет превышение по содержанию железа, а новая станция водоподготовки сделает воду более качественной для потребления.

Объект возводится по инвестиционной программе «Чистая вода», в рамках национального проекта «Жильё и городская среда». Два подобных объекты запущены в эксплуатацию в прошлом году – в Лебяжье и Шатрово.

По информации департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства по Курганской области.