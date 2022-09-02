В Шумихинском колледже 1 сентября открылись две новые мастерские

Две новых мастерских по компетенциям «Управление автогрейдером» и «Кирпичная кладка» открылись сегодня, 1 сентября, в Шумихинском аграрно-строительном колледже в рамках реализации нацпроекта «Образование» и при поддержке правительства региона.

«Сегодня в системе профессионального образования Курганской области торжественный день. Мы открываем мастерские, о которых два года назад только мечтали, а сегодня это уже реальность. За последнее время в колледже произошли существенные преобразования: проведен капитальный ремонт, ежегодно совершенствуется материально-техническая база. Радует, что в рамках нацпроекта «Образование» создаются абсолютно равные условия для всех студентов, независимо от того, где они обучаются. Мы планируем и дальше развивать систему профобразования в целом и колледж в частности, постепенно наполняя учреждения современным оборудованием. Ведь когда поступает новое оборудование, приходят новые смыслы, новое содержание, новые возможности. Желаю колледжу дальнейшего развития, а студентам — интересной учебы, чтобы спрос на профессиональное образование рос и в колледже, и в городе Шумихе, и в Курганской области, - сказала по этому поводу начальник управления общего и профессионального образования департамента образования и науки Ирина Захарова

По ее мнению, Шумихинский аграрно-строительный колледж востребован у подрастающего поколения. И об этом говорят итоги приемной кампании.

Со слов руководителя колледжа Сергея Бородина, чтобы подтвердить свою квалификацию, необходимы навыки работы на современном оборудовании с использованием новых эффективных технологий. С открытием мастерских у студентов ШАСК для этого теперь есть все необходимое.

Бородин предполагает, что в дальнейшем в колледже могут открыться новые мастерские: «Штукатурные работы», «Столярное дело» и «Облицовка плиткой». В открывающихся мастерских ежегодно будут проходить обучение порядка 75 студентов. Уже сейчас сформирован запрос на обучение взрослого населения по профессии «Каменщик». В новом учебном году сюда могут приехать школьники из Шумихинского и Щучанского муниципальных округов для проведения профессиональных проб и получения первой профессии.

По сведения департамента образования и науки, новые мастерские откроются в Шадринском политехническом колледже по профессиям: «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Сварочные технологии» и «Аддитивное производство».

По информации департамента образования и науки.

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