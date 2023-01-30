В СИЗО-1 города Кургана ежедневно выпекают 250 булок хлеба и готовят почти тысячу тарелок борща и каши

В СИЗО-1 провели работы по ремонту горячего цеха пищеблока. Установили новую приточно-вытяжную вентиляцию, систему отопления и электропроводки, стены облицовали керамической плиткой.

Приготовлением пищи занимаются профессиональные повара из штата осужденных отряда по хозяйственному обслуживанию. В пищеблоке трудоустроены 3 повара, 2 пекаря, 5 кухонных рабочих.

Ежедневно в следственном изоляторе готовят почти тысячу порций горячего питания для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что потребности в хлебе полностью обеспечиваются собственной пекарней, где выпекают по 250 булок каждый день. В конце 2022 года в комнате для хранения и нарезки хлеба установили новое технологическое оборудование.

Как рассказал начальник отдела коммунально-бытового обслуживания СИЗО-1 Дмитрий Еремкин, подозреваемые, обвиняемые и осужденные, содержащиеся в следственном изоляторе, обеспечиваются трехразовым горячим питанием. Несовершеннолетним заключенным под стражу дополнительно выдается второй завтрак и полдник. Для граждан с хроническими заболеваниями предусмотрено диетическое питание, которое назначается врачом.

В текущем году в СИЗО-1 планируют провести капитальный ремонт пекарни и овощного цеха.

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