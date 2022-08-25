В Сквере ветеранов УИС Курганской области установили стелу

Сотрудники зауральского УФСИН России по Курганской области установили стелу в память о коллегах, погибших при исполнении служебного долга.

В торжественном открытии приняли участие главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин, первый заместитель главы города Кургана Павел Каргаполов, заместитель председателя Курганской областной думы Владимир Сажин, родственники погибших, ветераны уголовно-исполнительной системы, кадеты.

Стела стала новым памятным объектом в Сквере ветеранов уголовно-исполнительной системы, открытом в 2020 году в честь 75-летия Победы. Мемориал посвящен сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга:

Александру Ворванину, начальнику отряда исправительно-трудовой колонии № 1, погибшему при спасении осужденных от преступника в 1966 году,

Дмитрию Камшилову, сотруднику отдела специального назначения, военному врачу-хирургу, спасшему из пожара женщин и детей и умершему от ожогов в 2013 году,

Станиславу Кононыхину, начальнику отдела безопасности исправительной колонии № 2, который погиб при спасении подчиненного от вооруженного преступника в 2021 году.

На торжественной церемонии начальник УФСИН России по Курганской области Михаил Мачушкин подчеркнул: «Мы всегда будем помнить наших коллег, которые пожертвовали жизнью ради других. Заступая на службу, каждый сотрудник осознает степень опасности и ответственности за происходящее вокруг. Личный состав исправительных учреждений и Управления продолжает стоять на страже правопорядка в Курганской области».

Председатель совета ветеранов УИС Виктор Злодеев поблагодарил сотрудников за поддержку инициативы по увековечиванию памяти коллег, погибших при исполнении служебного долга.

Присутствующие на церемонии возложили цветы к новому мемориалу. Пресс-служба УФСИН России по Курганской области сообщает, что на торжественном мероприятии в ряды личного состава были приняты 10 выпускников высших учебных заведений ФСИН России, распределенные в Курганскую область. Молодые сотрудники дали обещание всегда следовать моральным принципам ушедших героев и ветеранов уголовно-исполнительной системы, быть верными Отечеству.

Для сведения. Стела в память о сотрудниках уголовно-исполнительной системы, погибших при исполнении служебного долга, установлена на благотворительные пожертвования сотрудников УФСИН России по Курганской области. Она находится в Сквере ветеранов уголовно-исполнительной системы Курганской области (г. Курган, ул. 2-я Часовая, 40). Сквер был создан в год 75-летия Победы по инициативе совета ветеранов и при поддержке Администрации г. Кургана, руководства исправительных учреждений. Строительство проводилось на благотворительные средства сотрудников УФСИН России по Курганской области, предприятий и организаций региона. В честь ветеранов Великой Отечественной войны, служивших в УИС, и ветеранов ведомства в сквере высажено 75 именных деревьев.