В следующем году курганские школы подключатся к единой образовательной платформе

В России создали новую федеральную государственную информационную систему «Моя школа». Это единая образовательная платформа для учителя, ученика и родителя, которая предоставляет доступ к цифровым ресурсам, таким как: проверенный образовательный и воспитательный контент, расписание, домашние задания, оценки, журналы, документы с возможностью редактирования и совместной работы в режиме онлайн, видео-конференц-связь на базе «Сферума».

«Моя школа» — это в том числе и социальная сеть. А поскольку платформа работает на отечественном программном обеспечении, то цифровая среда для всех участников образовательного процесса будет безопасной.

С 1 сентября этого года система заработает в 15 пилотных регионах РФ, а с 1 января 2023 года к ней подключат все школы страны. К 2024 году на платформе будут представлены материалы для всех уровней общего образования по всем учебным предметам школьной программы с 1-го по 11-й класс.

По мнению зауральских педагогов, внедрение платформы обеспечит равный доступ к качественным цифровым образовательным ресурсам и сервисам на всей территории страны, что будет способствовать созданию единого образовательного пространства.

«Это создаст все условия для того, чтобы дети и родители смогли без лишних проволочек и очень оперативно получать необходимую информацию и решать вопросы своего взаимодействия с учителем, со школой и всей системой образования с минимальными потерями времени и сил. Это и прием в детские сады и школы, информация о текущей успеваемости, а также о промежуточной и итоговой аттестации, запись в кружки и секции и многое другое», — отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Фото Николая Пушилина.