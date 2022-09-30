В следующем году в Шадринске откроют новый Геронтологический центр

В 2023 году в Шадринске для пожилых людей откроют новый Геронтологический центр. Его строительство ведется в рамках Национального проекта «Демография». Об этом сегодня, 30 сентября, в ходе прямого эфира, проведенного Правительством Курганской области в социальной сети «ВКонтакте», сообщила начальник Главного управления социальной защиты населения региона Елена Ситникова.

- В новом Геронтологическом центре для проживания людей «серебряного возраста» будут созданы очень комфортные условия. В частности, будут установлены функциональные кровати (впрочем, как и во всех подобных учреждениях Курганской области). Это замечательная вещь, которая помогает маломобильным гражданам чувствовать себя хорошо. Функциональная кровать оснащена противопролежневым матрасом, а ее спинка может подниматься, когда человеку нужно покушать. Это делает уход за лежачими пациентами намного эффективнее, - указала Елена Ситникова.

В Геронтологическом центре будут открыты кабинеты функциональной диагностики, оснащенные современнейшим медицинским оборудованием. Также будут созданы палаты повышенной комфортности.

- Конечно, за пребывание в них будет взиматься определенная плата. Но бабушки и дедушки, которые имеют финансовые возможности, смогут жить в более комфортных условиях, - пояснила начальник ГУ соцзащиты населения Курганской области.

Подопечные Геронтологического центра смогут получить услуги любых медицинских специалистов, в том числе врачей узкой направленности. Так, в учреждении будет соляная пещера, сеансы в которой помогают укрепить сосуды и предотвратить возникновение вирусных заболеваний. Будет кабинет для проведения физиотерапевтических процедур. Их посещение, по словам Елены Ситниковой, будет абсолютно бесплатно.

Николай Волков.

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