В случае природных пожаров МЧС пришлет в Курганскую область вертолет

Губернатор Курганской области Вадим Шумков обратился в МЧС России с просьбой в случае необходимости помочь региону с пожарной авиацией. Об этом сегодня, 14 марта, в ходе прямого эфира, проведенного в группе регионального правительства в социальной сети «ВКонтакте», заявил исполняющий обязанности директора департамента гражданской защиты, охраны окружающей среды и природных ресурсов Курганской области Олег Поршаков.

- Просьба главы нашего региона удовлетворена. С апреля по май за Курганской областью будет зарезервирован борт Ми-8 МЧС России от Красноярского авиационно-спасательного центра, - сообщил Олег Поршаков.

Также, по его словам, в настоящее время на рассмотрении находятся документы о предоставлении Курганской области инженерной машины разграждения, которая позволит в кратчайшие сроки проложить минерализованные полосы шириной более 3 метров.

- При возникновении ландшафтного пожара такая полоса поможет остановить огонь и не даст ему распространиться на населенный пункт, - полагает и.о. директора департамента.

Николай Волков.

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