В собственность Петуховского округа передали котельную за 18 миллионов рублей

29 июня перед заседанием Петуховской окружной Думы состоялась торжественная церемония передачи имущества котельной ООО «Аквакультура Зауралья» администрации Петуховского муниципального округа. Стоимость объекта — 18 миллионов рублей. В 2016 году благодаря вводу в эксплуатацию этой котельной поселкуКурорт «Озеро Медвежье» с населением в 600 человек удалось избежать сбоев в теплоснабжении.Глава округа Иван Арзин в своем выступлении отметил насколько важна была в тот период поддержка частного инвестора:

—В 2015-2016 годах, когда в поселкеКурорт «Озеро Медвежье» остро встал вопрос по отоплению, на одном из собраний с жителями, генеральный директор ООО «Аквакультура Зауралья» Олег Александрович Никифоров объявил о своем решении вложить свои личные средства в строительство котельной и осуществлять какой-то период отопление поселка. Как предприниматель с высокой социальной ответственностью он свое слово сдержал. Шесть сезонов предприятие «Аквакультура Зауралья» обеспечивало теплоснабжение поселка.

А после принятия решения о сворачивании предприятием своей деятельности в качестве поставщика тепла, руководство предприятия приняло решение о безвозмездной передаче котельной в собственность Петуховского муниципального округа, хотя могло продать оборудование, демонтировать его, сдать в аренду. Это примерчастно-государственного, частно-муниципального партнерства, ответственного ведения бизнеса, которому призываю следовать всех предпринимателей Петуховского муниципального округа. В свою очередь, мы понимает ту ответственность, которая ложится на муниципалитет, нам сейчас необходимо провести организационные мероприятия для того, чтобы войти в отопительный сезон 2022-2023 годов без проблем. Оборудование котельной достаточно сложное, поэтому рассчитываю на методическую помощь специалистов предприятия.Спасибо, Вам, Олег Александрович, за решения принятые Вами в 2015-2016 годах, а также в текущей ситуации.

Предприятие «Аквакультура Зауралья» занимает социально-активную позицию, на протяжении ряда летвкладывает сотни тысяч рублей текущих социальных инвестиций в поддержку сел. Выступая с ответным словом, О.А. Никифоров сказал:

—Единственная котельная в поселке на тот момент находилась в аварийном, практически полуразрушенном состоянии. В результате нами было принято решение строить новую котельную на собственные средства. В строительство и оборудование объекта было инвестировано 24,6 миллиона рублей.Свою часть пути мы прошли по-честному. Все затраты на строительство и оборудование, а также на покрытие ежегодных убытков были профинансированы без привлечения государственных средств и увеличения тарифа для населения.

Решение о безвозмездной передаче котельной в муниципальную собственность назрело, поскольку я считаю, что каждый должен делать свое дело. Наше предприятие специализируется на производстве биокормов, у него есть свой цикл, свои задачи, которыми нужно серьезно заниматься. Все оборудование котельной в отличном рабочем состоянии. Есть, безусловно, трудности, это теплотрасса, более половины протяженности ее требует замены. Всю совокупность проблем в округе и в области знают, думаю, что найдутся ресурсы, чтобы завершить этот процесс. Наш опыт эксплуатации котельной и трассы говорит о том, что и в существующих условиях тоже можно работать. Наше предприятие готово и в дальнейшем к контакту с администрацией муниципального округа по различным вопросам и проектам.

…И вот торжественный момент. Олег Александрович Никифоров передает главе Петуховского муниципального округа связку ключей от котельной.

Наталья Баева. Фото автора.

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