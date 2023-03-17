В Социальном фонде рассказали, какие семьи могут рассчитывать на единое пособие

С начала 2023 года отделение Социального фонда РФ по Курганской области назначило единое пособие более чем на 30 тысяч детей и 1100 беременных женщин. В единое пособие вошли ранее действующие в регионе меры поддержки: пособия на первого и третьего ребенка, ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 8 лет, выплата на ребенка с 8 до 17 и выплата беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недели беременности. Главный критерий, по которому региональный Социальный фонд назначал единое пособие — среднедушевой доход семьи не должен был выше прожиточного минимума на душу населения. В Курганской области это — 13 513 рублей.

Сумма выплат зависит от степени нуждаемости семьи. Пособия могут быть назначены в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Граждане могут подать заявку на получение Единого пособия на портале «Госуслуги».

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