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В Социальном фонде рассказали, какие семьи могут рассчитывать на единое пособие

Главный критерий - среднедушевой доход семьи не должен быть выше прожиточного минимума.

17 марта, 2023 - 13:09

С начала 2023 года отделение Социального фонда РФ по Курганской области назначило единое пособие более чем на 30 тысяч детей и 1100 беременных женщин. В единое пособие вошли ранее действующие в регионе меры поддержки: пособия на первого и третьего ребенка, ежемесячная выплата на ребенка с 3 до 8 лет, выплата на ребенка с 8 до 17 и выплата беременным женщинам, вставшим на учет до 12 недели беременности.  Главный критерий, по которому региональный Социальный фонд назначал единое пособие — среднедушевой доход семьи не должен был выше прожиточного минимума на душу населения. В Курганской области это — 13 513 рублей.

Сумма выплат зависит от степени нуждаемости семьи. Пособия могут быть назначены в размере 50, 75 или 100% регионального прожиточного минимума. Граждане могут подать заявку на получение Единого пособия на портале «Госуслуги».

 

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17 марта, 2023 - 13:09

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