В соцсети «ВКонтакте» неизвестные создали фейковый аккаунт губернатора Шумкова

В социальной сети «ВКонтакте» появился фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе главы региона официально сообщили, что страница с адресом не имеет никакого отношения к главе региона.
Ссылка на подлинную страницу губернатора Вадима Шумкова «ВКонтакте»
Ссылка на телеграм-канал губернатора "силаVправде (V. Шумков)"
Других личных страниц или каналов в мессенджерах у главы региона нет, добавили в пресс-службе губернатора.
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