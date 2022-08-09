В соцсети «ВКонтакте» неизвестные создали фейковый аккаунт губернатора Шумкова

В социальной сети «ВКонтакте» появился фейковый аккаунт губернатора Курганской области Вадима Шумкова. В пресс-службе главы региона официально сообщили, что страница с адресом не имеет никакого отношения к главе региона.

Ссылка на подлинную страницу губернатора Вадима Шумкова «ВКонтакте»

Ссылка на телеграм-канал губернатора "силаVправде (V. Шумков)"

Других личных страниц или каналов в мессенджерах у главы региона нет, добавили в пресс-службе губернатора.

Пользуйтесь только проверенными источниками информации.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.