В составе Общественной палаты Курганской области всегда работали представители науки

«Праздник молодой. Но очень важный! Ведь преподаватели вузов не просто дают студентам необходимые профессиональные знания и навыки. Они учат их мыслить научно, участвуют в формировании мировоззрения молодёжи. По большому счёту – они создают наше будущее общество», - написал Белоусов, председатель Общественной палаты Курганской области в личном аккаунте социальной сети»Вконтакте».

Он отметил, что в составе Общественной палаты всегда были представители науки, назвав имена Олега Бухтоярова, Валентины Роговой, Романа Скиндерева. И подчеркнул, что Валерий Яхонтов - директор Курганского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации - не только возглавлял региональную палату, но и является членом Общественной палаты РФ.

Добавим, этот новый профессиональный праздник учреждён в нашей стране в 2021 году - в Год науки и технологий. Дата 19 ноября выбрана не случайно – это день рождения