В стационаре детской больницы имени Красного Креста ежегодно проходят лечение 10 тысяч детей

«Когда заходишь в областную детскую больницу им. Красного Креста, первое, что чувствуешь – атмосферу тепла и заботы. Эту атмосферу врачи и медперсонал больницы дарят своим маленьким пациентам вот уже на протяжении 50 лет», - написала в личном телеграм-канале заместитель губернатора Курганской области Оксана Куташи.

По ее словам, за это время больница стала главным детским учреждением в регионе. Ежегодно в её стационаре проходят лечение 10 тысяч ребятишек. Поэтому так важно создавать здесь максимально современную и удобную среду. В наших планах – провести капитальный ремонт операционного блока.

За последние годы также приобретено новое современное медицинское оборудование на общую сумму 120 млн рублей. На постоянной основе ведется работа и по укреплению кадрового состава больницы.

При этом главным секретом успешной работы, как считает заместитель губернатора, по-прежнему остаются руки и душа врачей и медперсонала больницы. Их чуткость и знания дают уверенность, что все будет хорошо.

Оксана Куташи поблагодарила сотрудников больницы имени Красного Креста за то, что они делают для маленьких жителей Курганской области и пожелала им благополучия и их близких, а медучреждению процветания.

Фото из личного телеграм-канала заместителя губернатора Оксаны Куташи.