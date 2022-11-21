В стационаре Шатровской больницы завершили капитальный ремонт коридора

Теперь пациенты Шатровской центральной районной больницы смогут получать медицинскую помощь в более комфортных условиях.

В ходе ремонта были произведены малярные и плиточные работы, устройство подвесных потолков, выполнен ремонт полов и монтаж дверных блоков. Кроме этого, заменена электропроводка и осветительные приборы.

Как сообщает региональный департамент здравоохранения, по поручению губернатора Вадима Шумкова в Курганской области ведется активная работа по улучшению условий оказания медицинской помощи. Так, благодаря программе модернизации первичного звена здравоохранения в Шатровской центральной районной больнице выполнили капитальный ремонт коридора в здании стационара.

«Работа по оказанию первичной медико-санитарной помощи продолжается. Только в этом году в больницу приобретено три легковых автомобиля, выполнены работы по капитальному ремонту в части замены оконных блоков в помещениях скорой медицинской помощи, функциональной диагностики, терапевтического и хирургического отделения и иных помещений. Контракт на выполнение работ был заключен с ООО «ТПФ «Новатор», - разъяснила руководитель Шатровской центральной районной больницы Евгения Дмитришина.

Фото департамента здравоохранения.