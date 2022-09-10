В столице Зауралья состоялись соревнования, посвящённые 85-летию пожарно-спасательного спорта России

На базе учебно-тренировочного комплекса пожарно-спасательной части № 12 7 ПСО ФПС ГПС Главного управления МЧС России по Курганской области 8 сентября прошли соревнования, посвящённые 85-летию пожарно-спасательного спорта России. В состязаниях приняли участие 115 сотрудников пожарно-спасательных подразделений региона, а также юноши и девушки, занимающиеся пожарно-спасательным спортом.

Открывая соревнования, с приветственным словом к спортсменам обратился заместитель начальника Главного управления МЧС России по Курганской области (по Государственной противопожарной службе), полковник внутренней службы Сергей Коровин:

- Развитие пожарно-спасательного спорта является одной из основных задач Главного управления МЧС России по Курганской области. Данные соревнования развивают быстроту и ловкость, в упражнениях отрабатываются навыки и умения, которые необходимы огнеборцам при выполнении боевых задач. Быстрее, качественнее, и с наименьшими затратами физических усилий пожарные совершают все необходимые действия по спасению людей, тушению огня и ликвидации последствий пожара. Желаю вам сегодня успехов в результате бескомпромиссной борьбы, пусть победят сильнейшие.

Свою профессиональную подготовку, силу и характер спортсмены продемонстрировали в преодолении полосы с препятствиями и подъёме по штурмовой лестнице в окно четвёртого этажа учебной башни. Болельщики активно и громко поддерживали участников соревнований.

Победителем в обоих видах упражнений среди женщин стала Алена Семенова (СПСЧ имени А.И. Мамонтова). Среди мужчин лучшим в подъеме по штурмовой лестнице и преодолении полосы препятствий стал Владимир Козионов (СПСЧ № 1 Специального управления ФПС № 71 МЧС России).

В общекомандном зачете первое место завоевали представители СПСЧ №1 Специального управления, на вторую ступеньку пьедестала поднялись спортсмены из пожарно-спасательной части №11 по охране ПАО «Курганмашзавод» города Кургана и замкнула тройку призеров команда СПСЧ имени А.И. Мамонтова).

Победители были отмечены дипломами соответствующих степеней, кубками и подарками.

По информации Главного управления МЧС России по Курганской области.

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