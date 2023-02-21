В стране меняется подход к системе образования

Своё мнение о переходе на новые стандарты высказали представители системы образования нашего региона.



Очень важно, что Президент страны внимательно относится к вопросам высшего образования. Нашей стране нужны специалисты, способные не только генерировать прорывные идеи, но воплощать их в жизнь, - уверена ректор Курганского госуниверситета Надежда Дубив. - Переход на образование сроком от 4 до 6 лет, о чём говорил Президент, Курганский государственный университет пройдёт безболезненно. У нас и сегодня 25% направлений – это специалитет».



В Курганской области по инициативе губернатора Вадима Шумкова очень многое меняется в вузах региона. За последние четыре года существенно обновили аудитории и оборудование вуза. Сделан ремонт в общежитиях Курганского госуниверситета, строится бассейн. Главное - образовательная программа тесно увязана с производством и конкретными предприятия.

«Важно, что выступая с посланием Федеральному собранию, Президент призвал повысить общественную значимость учительского труда, - отметила заслуженный учитель РФ, отличник народного просвещения РФ, кандидат педагогических наук Ольга Баланчук. - Всецело поддерживаю Президента в том, что родители должны больше говорить своим детям о благодарности учителю, а учителя – об уважении и любви к родителям. Семья и школа - это добрые друзья и союзники в деле воспитания. Это сегодня действительно актуально и значимо. Также меня радует, что в нашей стране больше внимания будет обращено на сельские школы, хотя в нашем регионе за последние годы уже сделано много, и будут восстанавливать систему образования на наших новых территориях. Уверена, что опираясь на опыт, полученный в последние десятилетия, возвращая и применяя лучшие практики СССР, мы вернем российскому образованию статус лучшей системы образования в мире».

Фото из открытых источников.