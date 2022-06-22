В сёлах Ольховка и Красная Звезда ремонтируют амбулатории

В Шадринском округе капитально ремонтируют сразу несколько медучреждений. В их числе памятник архитектуры XIX века- здание медучреждения, в котором работал основатель санитарной службы в России Иван Моллесон - амбулатория в селе Ольховка.

На модернизацию амбулатории уйдёт более 2,7 млн рублей, уточнили в пресс-службе главы региона. Ремонт планируют завершить к осени текущего года.

Услугами медучреждения пользуются более 2000 человек – жители села Ольховка и пяти близлежащих населённых пунктов: Тарасова, Крутиха, Перуново, Каткова, Сосновка.

Обновляют амбулаторию в селе Красная Звезда. На это также выделено более 2,7 млн рублей, сообщает группа правительства региона в соцсети «Вконтакте».

Ещё в этом году планируют установить новый модуль врачебной амбулатории вместо старого ФАПа в селе Красная Нива. Амбулатория будет обслуживать порядка 2250 человек, включая жителей деревни Макарово.

Продолжают приводить в порядок Шадринскую ЦРБ. В планах на этот год - капитальный ремонт кровли и здания лечебного корпуса.

В 2019 – 2021 годах по поручению губернатора Вадима Шумкова в центральной районной больнице Шадринского округа капитально отремонтировали поликлинику, кровлю и здание лечебного корпуса детского отделения, третий этаж лечебного корпуса №3. Также в ЦРБ заменили лифтовое оборудование, больница получила цифровой флюорограф и четыре автомобиля для оказания неотложной медицинской помощи. В 2021 году капитально отремонтировали ФАП в селе Коврига.

Читайте наши новости также в "Одноклассниках", "Вконтакте" и на телеграм-канале.