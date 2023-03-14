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В торговом центре Кургана произошла драка

Один из её участников был пьян.

14 марта, 2023 - 11:31

В торговом центре на территории города Кургана вечером 13 марта между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, завязалась драка, в результате чего один из них причинил другому телесные повреждения.

Участников потасовки доставили в отдел полиции №3. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В отношении одного из граждан составлен административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Фото с сайта freepik.com

 

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14 марта, 2023 - 11:31

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