В торговом центре Кургана произошла драка

В торговом центре на территории города Кургана вечером 13 марта между двумя молодыми людьми произошёл конфликт, завязалась драка, в результате чего один из них причинил другому телесные повреждения.

Участников потасовки доставили в отдел полиции №3. В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято законное решение, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД. В отношении одного из граждан составлен административный материал за появление в общественных местах в состоянии опьянения.

Фото с сайта freepik.com

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